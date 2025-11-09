Caos nei cieli degli Usa Tagli a causa dello stallo sul Bilancio Annullati migliaia di voli nazionali
Roma, 9 novembre 2025 – Quasi duemila voli nazionali cancellati e migliaia di altri con ritardi fino a cinque ore. Gli aeroporti americani sono paralizzati a causa dello shutdown, ossia l’interruzione dei servizi del governo federale, più lungo nella storia del Paese, dovuta alla mancata intesa politica sul bilancio fra Repubblicani e Democratici. Per ora i tagli ai voli hanno riguardato voli di minor rilevanza e non collegati ad hub. Ma la situazione può peggiorare nei prossimi giorni con ripercussioni che potrebbero coinvolgere a catena anche i collegamenti Una situazione di disagio della quale stanno facendo le spese, in modo più o meno diretto, milioni di americani, ma non solo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Argomenti simili trattati di recente
Caos nei cieli #USA: oltre 1.000 voli cancellati durante lo #shutdown - facebook.com Vai su Facebook
Caos nei cieli #USA: oltre 1.000 voli cancellati durante lo #shutdown - X Vai su X
Caos dei voli negli USA: tagliati del 10% per sicurezza al traffico aereo nel mezzo dello shutdown governativo - Riduzioni dei voli negli USA ordinati tagli ai voli domestici in 40 aeroporti per carenza controllori aerei causata dallo shutdown governativo ... Come scrive aviation-report.com
Caos in Usa, oltre 5.000 voli cancellati o in ritardo per lo shutdown - La Federal Aviation Administration (Faa): 'Si arriverà al 20% dei viaggi a rischio nel weekend'. ansa.it scrive
Caos in Usa, oltre 800 voli cancellati per lo shutdown - E i disagi, che oggi hanno riguardato il 4% del traffico aereo, potrebbero aumentare l ... Segnala ansa.it