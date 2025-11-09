caos nei cieli degli usa tagli a causa dello stallo sul bilancio annullati migliaia di voli nazionali

Roma, 9 novembre 2025 – Quasi duemila voli nazionali cancellati e migliaia di altri con ritardi fino a cinque ore. Gli aeroporti americani sono paralizzati a causa dello shutdown, ossia l’interruzione dei servizi del governo federale, più lungo nella storia del Paese, dovuta alla mancata intesa politica sul bilancio fra Repubblicani e Democratici. Per ora i tagli ai voli hanno riguardato voli di minor rilevanza e non collegati ad hub. Ma la situazione può peggiorare nei prossimi giorni con ripercussioni che potrebbero coinvolgere a catena anche i collegamenti Una situazione di disagio della quale stanno facendo le spese, in modo più o meno diretto, milioni di americani, ma non solo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

