Caos BBC | si dimettono il direttore generale e la Ceo per il discorso di Trump modificato

Articolo in aggiornamento La BBC precipita in una delle crisi più gravi della sua storia moderna. Il direttore generale Tim Davie e la responsabile del settore News Deborah Turness hanno annunciato le dimissioni, travolti dalle accuse di aver manipolato un discorso del presidente statunitense Donald Trump risalente al 6 gennaio 2021, giorno dell’ assalto al Campidoglio di Washington. Secondo quanto emerso da un’inchiesta interna e confermato da più testate internazionali, un documentario del programma Panorama avrebbe montato in modo ingannevole due parti distinte del discorso di Trump, presentandole come consecutive. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Caos BBC: si dimettono il direttore generale e la Ceo per il discorso di Trump modificato

