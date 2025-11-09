Cantù tenta di violentare commessa di 23 anni all’apertura del supermercato | arrestato pakistano
Aggredisce la commessa mentre apre il supermercato. Mattinata di paura a Cantù (Como). Una commessa di 23 anni è stata aggredita da un 44enne che ha tentato di spogliarla e violentarla all’interno del supermercato, il discount In’s, dove lavora. L’uomo è stato bloccato in via Casartelli dove ha finto un malore e si è accasciato. Erano circa le 8:20 di questa mattina, quando la giovane si stava preparando ad aprire il punto vendita. Improvvisamente è stata raggiunta da uno straniero che, secondo quanto ricostruito dai carabinieri della compagnia di Cantù, l’avrebbe afferrata e tentato di immobilizzarla nel retro del negozio. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it
