Cantù tenta di violentare commessa di 23 anni all’apertura del supermercato | arrestato pakistano

Aggredisce la commessa mentre apre il supermercato. Mattinata di paura a Cantù (Como). Una commessa di 23 anni è stata aggredita da un 44enne che ha tentato di spogliarla e violentarla all’interno del supermercato, il discount In’s, dove lavora. L’uomo è stato bloccato in via Casartelli dove ha finto un malore e si è accasciato. Erano circa le 8:20 di questa mattina, quando la giovane si stava preparando ad aprire il punto vendita. Improvvisamente è stata raggiunta da uno straniero che, secondo quanto ricostruito dai carabinieri della compagnia di Cantù, l’avrebbe afferrata e tentato di immobilizzarla nel retro del negozio. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

