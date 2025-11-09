A Manavgat, in Turchia, si chiudono i Mondiali 2025 di canottaggio beach sprint: dopo i tre bronzi ottenuti dagli azzurrini della categoria under 19, non riesce a salire sul podio il doppio senior misto di Federica Cesarini e Federico Ceccarino, eliminati ai quarti di finale. CANOTTAGGIO. SPECIALITA’ OLIMPICHE Nel doppio senior misto Federica Cesarini (Fiamme Oro) e Federico Ceccarino (CC Napoli) nei quarti di finale vengono beffati dalla Francia di Antoine Lefebvre e Chloe Briard, che la spuntano grazie ad un miglior tuffo all’arrivo, imponendosi in 2:14.56 e bruciando gli azzurri per 0.18. Nell’ultimo atto la Lituania conquista l’oro in 2:16. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Canottaggio beach sprint, Cesarini/Ceccarino eliminati ai quarti dei Mondiali