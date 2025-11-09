Canottaggio beach sprint Cesarini Ceccarino eliminati ai quarti dei Mondiali
A Manavgat, in Turchia, si chiudono i Mondiali 2025 di canottaggio beach sprint: dopo i tre bronzi ottenuti dagli azzurrini della categoria under 19, non riesce a salire sul podio il doppio senior misto di Federica Cesarini e Federico Ceccarino, eliminati ai quarti di finale. CANOTTAGGIO. SPECIALITA’ OLIMPICHE Nel doppio senior misto Federica Cesarini (Fiamme Oro) e Federico Ceccarino (CC Napoli) nei quarti di finale vengono beffati dalla Francia di Antoine Lefebvre e Chloe Briard, che la spuntano grazie ad un miglior tuffo all’arrivo, imponendosi in 2:14.56 e bruciando gli azzurri per 0.18. Nell’ultimo atto la Lituania conquista l’oro in 2:16. 🔗 Leggi su Oasport.it
Altre letture consigliate
Mondiali Beach Sprint: bronzo per Fugazzotto, quarta Lanciano tinyurl.com/4xukshct #canottaggio #canottieri #rowing #FIC #FederCanottaggio #rowingbeachsprint #worldrowing #WRBSF #coastalrowing #WorldRowingBeachSprints #WRBSFAntalya - X Vai su X
Complimenti a Lucio Fugazzotto e Andrea Scisvicco, atleti dell’ASD Rowing Club Peloro, per la medaglia di bronzo conquistata ai Campionati Mondiali di canottaggio Beach Sprint Under 19. Un riconoscimento va anche alla qualità dello staff tecnico az - facebook.com Vai su Facebook
Canottaggio beach sprint, Cesarini/Ceccarino eliminati ai quarti dei Mondiali - A Manavgat, in Turchia, si chiudono i Mondiali 2025 di canottaggio beach sprint: dopo i tre bronzi ottenuti dagli azzurrini della categoria under 19, non ... Segnala oasport.it
Canottaggio beach sprint, Cesarini/Ceccarino volano ai quarti ai Mondiali! Fugazzotto di bronzo tra gli U19 - Arriva la terza medaglia per l'Italia, ancora di bronzo, a Manavgat, in Turchia, nel corso dei Mondiali 2025 del canottaggio beach sprint, manifestazione ... Da oasport.it
Mondiali Beach Sprint: ottimo avvio per l’Italia nei time trials, sei barche azzurre agli ottavi - Ottimi risultati per l’Italia ai Mondiali di Beach Sprint: sei equipaggi azzurri staccano il pass per gli ottavi di finale. Secondo sportface.it