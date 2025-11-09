Canna fumaria a fuoco salvati genitori e due bimbi piccoli

Ancora un grave incendio in un'abitazione dell'Aretino. Questa sera il 118 della Asl Toscana Sud Est è stato attivato nel comune di Cortona, in località La Dogana. Erano le 17 circa quando - stando ad una prima ricostruzione - le fiamme sono divampate in una canna fumaria, sprigionando un denso. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Rogo che ha avuto origine dalla canna fumaria - facebook.com Vai su Facebook

Civetta si intrufola nella canna fumaria di una casa, i residenti provano ad attirarla con dei pezzi di cibo ma lei non esce: salvata dai vigili del fuoco - Una piccola civetta si era intrufolata all'interno della canna fumaria di una casa in via Ippodromo a Padova e da lì non voleva più uscire, forse perché, essendo un rapace notturno si trovava ... Come scrive ilgazzettino.it

Palazzina va a fuoco a Gussago. Colpa ancora di una canna fumaria - Ancora fuoco nel Bresciano e ancora una volta a creare problemi sono le canne fumarie. Si legge su ilgiorno.it

Fiamme dalla canna fumaria, brucia il tetto di una casa - SPRESIANO (TREVISO) – Momenti di apprensione nel primo pomeriggio di oggi, 1 novembre, quando intorno alle 13:10 un violento incendio ha interessato il tetto di un’abitazione situata in via San Filipp ... Da nordest24.it