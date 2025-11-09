Campania Bonavitacola | Rimosso il 70% delle ecoballe
Tempo di lettura: < 1 minuto "Cirielli sulle ecoballe continua a dare i numeri. Nei giorni scorsi aveva detto che sono state rimosse il 20% delle ecoballe. Non abbiamo replicato perché una svista a chi non conosce nulla del tema può capitare. Ma oggi è tornato ad affermare di nuovo la stessa cosa. Allora non si tratta di una svista. E' un voluto travisamento dei fatti per misere ragioni di propaganda elettorale. La verità è che ad oggi sono state rimosse circa il 70% delle ecoballe". Lo sottolinea, in una nota, il vicepresidente della Regione Campania nonchè assessore all'Ambiente, Fulvio Bonavitacola.
