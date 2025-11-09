Cambiare data di esecuzione dei programmi per ingannare i trial

Quando si scarica un programma a pagamento o shareware, il produttore offre sempre il download dal proprio sito di una versione "trial". La versione trial, nella maggior parte dei casi, è il programma vero e proprio completo di tutte le sue funzionalità anche se dopo un tot di giorni smetterà di funzionare. Questo tot di giorni, che può essere variabile da programma a programma, è un periodo di prova del prodotto al termine del quale l'utilizzatore deciderà o meno se acquistarlo o no. Terminato questo periodo, il software diventa inutilizzabile anche dopo averlo disinstallato e reinstallato da capo. 🔗 Leggi su Navigaweb.net