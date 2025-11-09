Sarà Cambiaghi a prendere il posto dell’infortunato Kean nella lista di Gattuso. L’attaccante è in grande forma, con 1 gol e 2 assist nelle ultime cinque partite. Kean salta i match con Moldova e Norvegia, al suo posto c’è Cambiaghi https:t.cosnqCWEOsfy #Nazionale #Azzurri #VivoAzzurro pic.twitter.com7Nudny1lau — Nazionale Italiana (@Azzurri) November 9, 2025 Cambiaghi convocato da Gattuso. Di seguito il comunicato ufficiali riportato dai canali della Figc: “Fuori Kean, dentro Cambiaghi. C’è un cambio obbligato nelle convocazioni di Gennaro Gattuso per gli ultimi due impegni della Nazionale nel girone di qualificazione al Mondiale con Moldova (13 novembre, Chisinau) e Norvegia (16 novembre, Milano). 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Cambiaghi al posto di Kean contro Moldova e Norvegia