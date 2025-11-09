Cambiaghi al posto di Kean contro Moldova e Norvegia

Ilnapolista.it | 9 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sarà Cambiaghi a prendere il posto dell’infortunato Kean nella lista di Gattuso. L’attaccante è in grande forma, con 1 gol e 2 assist nelle ultime cinque partite.   Kean salta i match con Moldova e Norvegia, al suo posto c’è Cambiaghi https:t.cosnqCWEOsfy #Nazionale #Azzurri #VivoAzzurro pic.twitter.com7Nudny1lau — Nazionale Italiana (@Azzurri) November 9, 2025 Cambiaghi convocato da Gattuso. Di seguito il comunicato ufficiali riportato dai canali della Figc: “Fuori Kean, dentro Cambiaghi. C’è un cambio obbligato nelle convocazioni di Gennaro Gattuso per gli ultimi due impegni della Nazionale nel girone di qualificazione al Mondiale con Moldova (13 novembre, Chisinau) e Norvegia (16 novembre, Milano). 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

cambiaghi al posto di kean contro moldova e norvegia

© Ilnapolista.it - Cambiaghi al posto di Kean contro Moldova e Norvegia

Contenuti che potrebbero interessarti

cambiaghi posto kean controKean infortunato, l'attaccante della Fiorentina salta la Nazionale: al suo posto Cambiaghi - Il commissario tecnico Gattuso, che ha diramato le convocazioni per le partite contro Moldavia e Norvegia, deve fare i conti con la prima assenza. Riporta msn.com

cambiaghi posto kean controITALIA - Kean salta le gare con Moldavia e Norvegia, al suo posto convocato Cambiaghi - C'è un cambio obbligato nelle convocazioni di Gennaro Gattuso per gli ultimi due impegni della Nazionale italiana nel girone di qualificazione al Mondiale con Moldova (13 ... Come scrive msn.com

cambiaghi posto kean controKean salta match con Moldova e Norvegia, Gattuso convoca Cambiaghi - C'è un cambio obbligato nelle convocazioni di Gennaro Gattuso per gli ultimi due impegni della Nazionale nel girone di qualificazione al Mondiale con M ... Secondo msn.com

Cerca Video su questo argomento: Cambiaghi Posto Kean Contro