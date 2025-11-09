Cambiaghi al posto di Kean contro Moldova e Norvegia
Sarà Cambiaghi a prendere il posto dell’infortunato Kean nella lista di Gattuso. L’attaccante è in grande forma, con 1 gol e 2 assist nelle ultime cinque partite. Kean salta i match con Moldova e Norvegia, al suo posto c’è Cambiaghi https:t.cosnqCWEOsfy #Nazionale #Azzurri #VivoAzzurro pic.twitter.com7Nudny1lau — Nazionale Italiana (@Azzurri) November 9, 2025 Cambiaghi convocato da Gattuso. Di seguito il comunicato ufficiali riportato dai canali della Figc: “Fuori Kean, dentro Cambiaghi. C’è un cambio obbligato nelle convocazioni di Gennaro Gattuso per gli ultimi due impegni della Nazionale nel girone di qualificazione al Mondiale con Moldova (13 novembre, Chisinau) e Norvegia (16 novembre, Milano). 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
Contenuti che potrebbero interessarti
NAPOLI SOTTO A BOLOGNA In apertura di 2° tempo la squadra di Vincenzo Italiano sblocca il match grazie al 1° gol stagionale in Serie A di Thijs Dallinga, schierato dall'allenatore rossoblù al posto di Santiago Castro Sul cross di Cambiaghi, l'olandese - X Vai su X
SOGNAVAMO BECKHAM “Cambiaghi per i tre punti Juve, ma quanta fatica!” Juventus-Ternana è la gara del treno da non perdere. La Juventus può approfittare dei risultati altrui, vincendo balza al secondo posto in classifica. Per la Ternana non è forse la parti - facebook.com Vai su Facebook
Kean infortunato, l'attaccante della Fiorentina salta la Nazionale: al suo posto Cambiaghi - Il commissario tecnico Gattuso, che ha diramato le convocazioni per le partite contro Moldavia e Norvegia, deve fare i conti con la prima assenza. Riporta msn.com
ITALIA - Kean salta le gare con Moldavia e Norvegia, al suo posto convocato Cambiaghi - C'è un cambio obbligato nelle convocazioni di Gennaro Gattuso per gli ultimi due impegni della Nazionale italiana nel girone di qualificazione al Mondiale con Moldova (13 ... Come scrive msn.com
Kean salta match con Moldova e Norvegia, Gattuso convoca Cambiaghi - C'è un cambio obbligato nelle convocazioni di Gennaro Gattuso per gli ultimi due impegni della Nazionale nel girone di qualificazione al Mondiale con M ... Secondo msn.com