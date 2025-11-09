Calenda si tatua il simbolo dell' Ucraina L' ambasciata russa | Seguace dei nazisti
AGI - Botta e risposta tra Carlo Calenda e l' ambasciata russa in Italia. Tutto ha avuto origine da un post del leader di Azione, che sui propri profili social ha pubblicato una foto in cui mostra il simbolo del tryzub, il tridente simbolo nazionale dell'Ucraina che spesso compare anche sulle divise dell' esercito di Kiev. La reazione della rappresentanza diplomatica russa a Roma non si è fatta attendere. L’ambasciata ha accusato Calenda di essersi schierato con i “seguaci di nazisti e collaborazionisti di nazionalità ucraina, le cui mani sono sporche fino al gomito del sangue di ebrei, rom, ungheresi, russi e ucraini”. 🔗 Leggi su Agi.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Sta avendo una certa diffusione in rete l'immagine trionfale di Carlo Calenda, uno tra i più impenitenti liberal-atlantisti d'Europa, che ostenta baldanzosamente il tatuaggio del tridente ucraino recentemente fatto sul proprio braccio. Con orgoglio, l'araldo del pe - facebook.com Vai su Facebook
Il cerchio tragico. Così il Pd si prepara a defenestrare la segretaria La vera sfida del partito islamista: ora Hannoun sfida lo Stato e insulta Meloni Calenda si tatua il simbolo ucraino. Poi posta la foto sui social ed è bufera Sequestro Moro: l’altra verità, i l - X Vai su X
Calenda si tatua il simbolo dell’Ucraina, scontro con l’Ambasciata russa: «Seguace dei nazisti» - Carlo Calenda si è tatuato sul polso il simbolo dell’Ucraina e lo ha mostrato sui suoi profili social. Lo riporta unionesarda.it
Calenda si tatua sul polso il simbolo dell'Ucraina - "E mo' ce lo siamo tatuati per la vita. Riporta ansa.it
L'ambasciata russa contro il leader di Azione Calenda : "Il Tridente ucraino è un simbolo nazista" - "Ma il politico italiano Carlo Calenda, oltre ad altri colleghi meno fortunati, capisce l'essenza del simbolo che ha applicato sul corpo? Come scrive iltempo.it