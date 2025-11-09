Calenda si tatua il simbolo dell’Ucraina | l’ambasciata russa lo accusa di seguire i nazisti

Un nuovo fronte polemico si è aperto tra Carlo Calenda e l' ambasciata russa in Italia, dopo che il leader di Azione ha pubblicato sui propri profili social la foto di un tatuaggio con il tryzub, il tridente simbolo nazionale dell' Ucraina. L'immagine, condivisa con orgoglio, ha immediatamente scatenato reazioni forti da parte della diplomazia russa, che ha interpretato il gesto come una provocazione politica in piena regola. Secondo Mosca, quel simbolo rappresenterebbe non solo l'identità nazionale ucraina, ma anche — secondo la loro versione — un richiamo ai "seguaci dei nazisti e collaborazionisti ucraini".

Il leader di Azione, Carlo Calenda, ha pubblicato sui suoi profili social il video della seduta di tatuaggio in cui si è fatto tatuare il ridente ucraino sull'avambraccio. "E mo' ce lo siamo tatuati per la vita, slava Ukraina", ha scritto mostrando il lavoro finito.

