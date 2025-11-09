Calenda criticato dall’ambasciata russa per il tatuaggio pro-Kiev | Sa il significato di quel simbolo?

Le critiche, però, non hanno smosso in alcun modo le intenzioni di Carlo Calenda. Dopo il messaggio dall'ambasciata, infatti, il leader di Azione ha voluto inviare un nuovo messaggio alla Russia. "Verrete sconfitti, come è stata sconfitta l'U", ha scritto l'ex ministro, per poi aggiungere: "E se vi mettete paura di un tatuaggio vuol dire che ne siete già consapevoli". 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Calenda criticato dall’ambasciata russa per il tatuaggio pro-Kiev: “Sa il significato di quel simbolo?”

