Calciomercato Juve LIVE | gli acquisti estivi ancora in ombra cala la valutazione di Koop?

Segui con noi tutte le trattative di calciomercato Juve in tempo reale: indiscrezioni, incontri e affari conclusi. Il calciomercato Juve non si ferma mai. La dirigenza bianconera è già al lavoro da settimane per individuare i profili giusti nel mercato invernale, con l’obiettivo di potenziare l’organico, valutazioni in prospettiva e un occhio al bilancio. Le operazioni di mercato vengono pianificate dal direttore generale Comolli, dal direttore tecnico François Modesto, dal Director of Football Strategy della Juventus Giorgio Chiellini e dall’allenatore Luciano Spalletti. Di seguito tutte le ultimissime calciomercato Juve in tempo reale. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Calciomercato Juve LIVE: gli acquisti estivi ancora in ombra, cala la valutazione di Koop?

Leggi anche questi approfondimenti

#Juventus, il piano per tenere #Vlahovic [Gazzetta dello Sport] #calciomercato #Juve calciomercato.com/liste/juventus… - X Vai su X

David shock: l'avventura alla Juventus potrebbe finire già a gennaio! Su di lui piombano Bayern Monaco e Tottenham. #juve #Juventusnews24 #David #Calciomercato #jonathandavid - facebook.com Vai su Facebook

Calciomercato Juventus, società insoddisfatta del rendimento di quel bianconero: a gennaio può partire, piace a due inglesi. I dettagli - Calciomercato Juventus, l’attaccante non ha convinto la società, che ora valuta una cessione a gennaio. juventusnews24.com scrive

Juve, Jonathan David e Joao Mario rischiano la cessione - 2 dei nuovi acquisti fatti in estate da Comolli per la Juventus rischiano di salutare in vista delle prossime sessioni di calciomercato: come riportato da "TMW", Luciano Spalletti, ... Da tuttojuve.com

Calciomercato Juve, ecco chi è il vero rimpianto dei bianconeri: le dichiarazioni sulla mossa che avrebbero dovuto fare i bianconeri - Calciomercato Juve, ecco chi è il vero rimpianto dei bianconeri: le dichiarazioni sulla mossa che avrebbero dovuto fare i bianconeri Una squadra in crisi di gioco, priva di un’identità e di un leader ... Da juventusnews24.com