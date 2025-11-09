Calciomercato Inter Marotta ha deciso | questo giocatore è il primo obiettivo per il centrocampo La possibile mossa del club nerazzurro

Calcionews24.com | 9 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Calciomercato Inter: Frattesi in uscita, Frendrup nel mirino dei nerazzurri. Il centrocampista arriverà in caso di addio del romano. I dettagli. Il calciomercato dell’Inter potrebbe presto entrare nel vivo con un’operazione a sorpresa che coinvolge Davide Frattesi. Arrivato nell’estate 2023 tra grandi aspettative e dopo un lungo duello con la Roma e la Juventus, il . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

calciomercato inter marotta ha deciso questo giocatore 232 il primo obiettivo per il centrocampo la possibile mossa del club nerazzurro

© Calcionews24.com - Calciomercato Inter, Marotta ha deciso: questo giocatore è il primo obiettivo per il centrocampo. La possibile mossa del club nerazzurro

Altre letture consigliate

calciomercato inter marotta haInter rovinata, Marotta su tutte le furie: l’annuncio stronca i nerazzurri - L'Inter continua a lavorare sul campo, mentre per quanto riguarda il calciomercato non sembrano esserci notizie incoraggianti. Secondo calcioblog.it

calciomercato inter marotta haLookman-Inter a gennaio, stavolta si chiude: colpo scudetto per Chivu - Cristian Chivu potrebbe finalmente avere Ademola Lookman: l'Inter si sta muovendo per chiudere l'affare già a gennaio. Segnala calcioblog.it

calciomercato inter marotta haCalciomercato Inter, Akanji vuole restare e la dirigenza prepara il riscatto del difensore svizzero. Intenzioni chiare: i dettagli sulla possibile operazione - Tutti i dettagli sulla possibile operazione Non un semplice prestito, ma l’inizio ... Da calcionews24.com

Cerca Video su questo argomento: Calciomercato Inter Marotta Ha