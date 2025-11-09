Calciomercato Inter è lui il preferito nella lista dei nerazzurri per la difesa | che concorrenza per il centrale! Le ultimissime

Calcionews24.com | 9 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Calciomercato Inter, caccia al rinforzo in difesa: il centrale è in cima alla lista dei nerazzurri, ma la concorrenza è agguerrita La dirigenza dell’Inter guarda già con decisione alla prossima finestra di mercato, con l’obiettivo di rinnovare in profondità il reparto difensivo. Tra i nomi più recenti e interessanti seguiti dai nerazzurri spicca quello di . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

calciomercato inter 232 lui il preferito nella lista dei nerazzurri per la difesa che concorrenza per il centrale le ultimissime

© Calcionews24.com - Calciomercato Inter, è lui il preferito nella lista dei nerazzurri per la difesa: che concorrenza per il centrale! Le ultimissime

Contenuti che potrebbero interessarti

calciomercato inter 232 preferitoCalciomercato Inter, &#232; lui il preferito nella lista dei nerazzurri per la difesa: che concorrenza per il centrale! Le ultimissime - Calciomercato Inter, caccia al rinforzo in difesa: il centrale è in cima alla lista dei nerazzurri, ma la concorrenza è agguerrita La dirigenza dell’Inter guarda già con decisione alla prossima finest ... Secondo calcionews24.com

Inter, Conte ha preferito D'Ambrosio a Candreva: ecco perché - L'Inter vince il derby e Conte annulla le mosse di Giampaolo, che schierando Leao dal lato di Godin aveva provato a sfruttare l'esuberanza del calciatore portoghese. Si legge su calciomercato.com

Cerca Video su questo argomento: Calciomercato Inter 232 Preferito