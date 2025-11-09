Calcio serie C il Grifo continua a riprendere vigore Tedesco | Ottima la fase di non possesso
A piccoli passi il Perugia continua la sua risalita. Lo 0-0 contro l'Arezzo consente ai biancorossi di mettersi alle spalle anche la Torres, guadagnando dunque una posizione in classifica.Il risultato tuttavia sarebbe potuto essere diverso e Giovanni Tedesco lo sottolinea a chiare lettere:"Non mi. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
CALCIO SERIE C | Autogol di D’Alena ad aprire le danze, poi Ricciardi, Cannavò e Achour firmano il poker. Inutile la rete di Chiricò per gli ospiti - facebook.com Vai su Facebook
1 gol dopo 4 partite in questa giornata. Possiamo battere il record che avevamo appena stabilito. Mai dopo 11 gg in testa ai capocannonieri si comandava con soli 5 gol, per di più di un esterno e di un centrocampista. 15 squadre su 20 in Serie A propongono - X Vai su X
Calcio serie C, per il Grifo c'è il derby con l'Arezzo. Tedesco ribadisce: "E' l'avversario giusto" - Il tecnico carica l'ambiente alla vigilia: "Venticinque punti di differenza non ci stanno, dobbiamo far valere il fattore campo". Lo riporta today.it
Calcio serie C, il Grifo torna a graffiare. L'impronta di Tedesco già si vede: "Il nostro campionato inizia oggi" - Tutte le emozioni di quello che era l'anima della squadra di Cosmi nella serata che ha portato una bella boccata d'ossigeno per i tifosi biancorossi. Riporta perugiatoday.it
Calcio serie C, per il Grifo vitale scontro a Pontedera. Tedesco: "Voglio più coraggio" - I toscani sono cinque punti avanti e buona parte delle chance di risalire la classifica passano proprio dallo scontro del Mannucci. Lo riporta today.it