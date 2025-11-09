Calcio | Roma in vetta2-0 all' Udinese

20.02 La Roma balza al comando della classifica battendo 2-0 l'Udinese. In attesa di Inter-Lazio di stasera, giallorossi al comando con +2 su Milan e Napoli. La partita regala subito emozioni con un palo di Cristante (30'). Poco dopo la gara si sblocca: mano di Kamara. Il Var sentenzia che è rigore (42'),Pellegrini trasforma con sicurezza. Nella ripresa Roma in controllo.L'Udinese ci prova ma non punge. I giallorossi vogliono chiudere la gara e l'intento diventa realtà: assist di Mancini per Celik (62') che di piatto realizza. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Leggi anche questi approfondimenti

L’allenatore di calcio della Roma, piemontese, molto legato alle sue radici, ha investito in una cantina nell’Astigiano dove trascorre il tempo libero: “I ravioli al ragù hanno il sapore di casa: mio padre tirava la pasta, mia madre preparava il ripieno” - facebook.com Vai su Facebook

Serie A: Roma-Udinese 2-0, giallorossi primi - Pellegrini sfata il tabù dei rigori calciando perfettamente dagli 11 ... ansa.it scrive

La Roma di Gasperini vola prima in classifica: 2-0 senza centravanti all'Udinese - I giallorossi superano i friulani e conquistano il primato sfruttando il ko del Napoli e il pari del Milan. Come scrive tuttosport.com

Roma-Udinese 2-0, pagelle: Pellegrini re dell'Olimpico. Zaniolo litiga con tutti e sbaglia un gol: fischiato - 0, top e flop e pagelle: Pellegrini dal dischetto sblocca la gara, Celik raddoppia. Si legge su sport.virgilio.it