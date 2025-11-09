Calcio Risultati e classifica Roma da sola in testa
Roma, 9 nov. (askanews) – Questi i risultati e la classifica di serie A dopo Roma-Udinese 2-0 Pisa-Cremonese 1-0, Como-Cagliari 0-0, Lecce-Verona 0-0, Juventus-Torino 0-0, Parma-Milan 2-2, Atalanta-Sassuolo 0-3, Genoa-Fiorentina 2-2, Bologna-Napoli 2-0, Roma-Udinese 2-0, ore 20.45 Inter-Lazio. Classifica: Roma 24, Napoli, Milan 22, Bologna, Inter 21, Juventus 19, Como 18, Sassuolo 16, Lazio, Udinese 15, Cremonese, Torino 14, Atalanta 13, Cagliari, Lecce 10, Pisa 9, Parma, Genoa 7, Verona 6, Fiorentina 5. Dodicesima giornata: sabato 22 novembre ore 15 Cagliari-Genoa, Udinese-Bologna, ore 18 Fiorentina-Juventus, ore 20. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
