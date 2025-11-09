Calcio a 5 | l’Italia femminile batte largamente l’Argentina in un’amichevole verso i Mondiali
Prosegue nel migliore dei modi la preparazione della nazionale italiana femminile di calcio a 5, verso la prima imminente e storica edizione dei Mondiali 2025 di futsal. Nel ritiro romano delle azzurre, l’avversaria per un’ amichevole a porte chiusa era l’Argentina. Coppari e compagne si sono imposte, in rimonta visto l’iniziale, alla fine per 4-1 lanciando un messaggio positivo in vista dell’avventura iridata. Dopo lo squillo sudamericano di Rossi, l’Italia della ct Francesca Salvatore ha trovato le sue “star”: Boutimah e Adamatti, per andare al riposo 2-1, e Dal’Maz e Bettioli per chiudere le operazioni calando il poker. 🔗 Leggi su Oasport.it
