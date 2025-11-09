Cade durante il trail soccorso sulla discesa per San Fruttuoso di Camogli

Ilsecoloxix.it | 9 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Intervento del Soccorso Alpino: l’atleta è stato porto in ospedale a Genova. Ha 47 anni e vive in provincia di Parma. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it

