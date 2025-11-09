Cade da un albero | bimba di 10 anni portata in ospedale
Doveva essere un gioco, ma si è concluso con una corsa in ospedale. Così nel pomeriggio, nel quartiere genovese di Pontedecimo, una bambina di 10 anni è stata portata al Gaslini.Da quanto si apprende, la piccola si stava arrampicando su un albero per giocare quando è scivolata ed è caduta. È. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
