Cade al Trial di Portofino | soccorso alpino ed elicottero in azione 47enne in ospedale
Infortunio alla diciassettesima edizione del Trial di Portofino, in programma oggi, domenica 9 novembre.Un atleta di 47 anni, mentre correva sui sentieri del monte di Portofino, è ruzzolato di sotto battendo la testa.Sul posto, per recuperarlo e soccorrerlo, il soccorso alpino di Rapallo e. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
