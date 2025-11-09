Burgos-Castellon lunedì 10 novembre 2025 ore 20 | 30 | formazioni quote pronostici Fiducia nella squadra di Miguel Ramis
Come sempre LaLiga 2 non si ferma durante la sosta per le nazionali e così ci sono club che perdono uomini importanti, come Ousmane Camara e Brian Cipenga ad esempio. Il Burgos è ottimamente posizionato in classifica, non solo lotta per un posto nei playoff ma anche – e questa è una sorpresa dopo un . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
News recenti che potrebbero piacerti
COMUNICAZIONE IMPORTANTE Ci scusiamo per il disagio dei numerosi visitatori giunti al Castello di Burgos per ammirarlo, purtroppo resterà chiuso fino al 31 dicembre 2025 per lavori improrogabili di restauro. Rimane visitabile IL MUSEO DEI CASTELLI tu - facebook.com Vai su Facebook