Buoni alimentari la Corte suprema Usa non blocca Trump 40 milioni in affanno
La Corte suprema Usa ha bloccato la ripresa degli alimenti destinati ai 40 milioni di americani che non hanno abbastanza da mangiare. Lo stop al programma federale di assistenza alimentare . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it
