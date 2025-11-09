Buon compleanno Alessandro del Piero Luigi de Mitri Lou Ferrigno
Buon compleanno Alessandro del Piero, Luigi de Mitri, Biagio Antonacci, Marco Bellocchio, Patrizia de Blanck, Luis Felipe Scolari, Paola Senatore, Lou Ferrigno, Annalisa Silvestro, Lorenzo Becattini, Gregorio Fontana, Riccardo Rossi, Edoardo Nesi, Samantha de Grenet, Albano Bizzarri, Alberto Gerbo, Tommaso Cherubini, Giovanni Venturini.. Oggi 9 novembre compiono gli anni: Luigi de Mitri, giornalista; Fiorenzo Facchini, archeologo, paleontologo; Lia Levi, scrittrice, giornalista; Emy (Emilia) Eco, attrice; Massimo Livi Bacci, politico; Augusto Basile, karateka; Agostino Ferrari, pittore; Carmelo Conte, politico; Marco Bellocchio, regista, sceneggiatore, produttore; Renato Ronconi, ex calciatore; Patrizia de Blanck, personaggio tv; Franco Purini, architetto, saggista; Giuseppe Ricciardi, politico; Michele Lauria, politico; Erio Tosatti, fisico. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
Un grande e affettuoso augurio di buon compleanno a Padre Alberto Maggi! Tanti Auguri! #auguri #albertomaggi Centro Studi Biblici "Giovanni Vannucci" - facebook.com Vai su Facebook
Buon compleanno Juventus: 128 anni di orgoglio italiano e il debutto di Spalletti - La Juventus compie 128 anni e celebra la propria identità generativa con Del Piero. Lo riporta mentelocale.it
Juve, Yildiz dedica gol e linguaccia a Del Piero: "Auguri di buon compleanno Alex" - Un gol nel finale per chiudere il derby con il Torino, la linguaccia per festeggiarlo e una dedica speciale a fine partita. Si legge su sport.sky.it
Compleanno Juventus, Del Piero emoziona i tifosi nel giorno dell’anniversario: «Siamo la Juventus, dal 1897 e per sempre» – VIDEO - La storia continua» – VIDEO Nel giorno in cui la Juventus celebra le proprie origini – 1° novembre 1 ... Si legge su calcionews24.com