Breaking Bed il creatore Vince Gilligan chiarisce che la sua nuova serie Pluribus è | Fatta da umani

Nel pieno del dibattito sull'intelligenza artificiale, Vince Gilligan inserisce nei titoli di coda della sua nuova serie Pluribus la dicitura "Questa serie è stata realizzata da umani". Un gesto simbolico che diventa una dichiarazione d'autore in difesa della creatività. Mentre Hollywood si divide sul ruolo dell'intelligenza artificiale nel cinema e nelle serie TV, Vince Gilligan - creatore di Breaking Bad e Better Call Saul - sceglie la via della trasparenza. Nei titoli di coda del suo nuovo progetto, Pluribus, compare una frase semplice e potentissima: "This show was made by humans." Pluribus, la fantascienza secondo Gilligan Disponibile su Apple TV+, Pluribus si apre come un racconto post-apocalittico ma si rivela presto una riflessione ironica sulla perdita d'identità. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

