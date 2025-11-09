Breaking Bed il creatore Vince Gilligan chiarisce che la sua nuova serie Pluribus è | Fatta da umani
Nel pieno del dibattito sull'intelligenza artificiale, Vince Gilligan inserisce nei titoli di coda della sua nuova serie Pluribus la dicitura "Questa serie è stata realizzata da umani". Un gesto simbolico che diventa una dichiarazione d'autore in difesa della creatività. Mentre Hollywood si divide sul ruolo dell'intelligenza artificiale nel cinema e nelle serie TV, Vince Gilligan - creatore di Breaking Bad e Better Call Saul - sceglie la via della trasparenza. Nei titoli di coda del suo nuovo progetto, Pluribus, compare una frase semplice e potentissima: "This show was made by humans." Pluribus, la fantascienza secondo Gilligan Disponibile su Apple TV+, Pluribus si apre come un racconto post-apocalittico ma si rivela presto una riflessione ironica sulla perdita d'identità. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
Approfondisci con queste news
Hideo Kojima elogia “Pluribus”, la nuova serie del creatore di Breaking Bad Il visionario autore di Metal Gear Solid e Death Stranding ha espresso su X (ex Twitter) tutto il suo entusiasmo per Pluribus, la nuova serie TV ideata da Vince Gilligan, lo stesso geni - facebook.com Vai su Facebook
Pluribus, la nuova serie del creatore di Breaking Bad, è osannata dal pubblico dlvr.it/TP7S5j #Pluribus #BreakingBad #VinceGilligan #AppleTV #SerieTV - X Vai su X
C'è una nuova serie del creatore di Breaking Bad che promette di essere anche meglio di Breaking Bad - La nuova serie di Vince Gilligan con Rhea Seehorn è arrivata su Apple TV+: un thriller psicologico che mescola mistero e ironia. Come scrive elle.com
L’apocalisse come non l’avreste mai immaginata è in Pluribus, la nuova serie del creatore di Breaking Bad Vince Gilligan - Files), torna ad Albuquerque e alla fantascienza con una produzione superba, densa di interrogativi filosofici morali ed esistenziali ... Da wired.it
Vince Gilligan, l’autore di Breaking Bad, torna con Pluribus. “L’infelicità ci spinge a migliorare” - Che, dopo i cattivissimi Breaking Bad e Better Call Saul, ora in Pluribus descrive ... Come scrive repubblica.it