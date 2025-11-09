Box Office USA | Predator | Badlands vince e convince

Il Box Office USA torna a sorridere nel weekend grazie a Predator: Badlands, il nuovo capitolo della famosa saga sci-fi. Dopo settimane difficili, fatte di esordi non all’altezza, Predator: Badlands è riuscito a portare una ventata d’aria fresca nel suo weekend d’esordio. Supportato da una serie di recensioni ultra positive, il nuovo film di Dan Trachtenberg ha vinto il botteghino nordamericano con 40 milioni di dollari. Secondo i dati offerti da BoxOfficePro, infatti, il nuovo Predator movie ha raccolto una cifra simile a quella incassata da Alien: Romulus un anno fa (42 milioni), con una media per sala ben oltre i 10 mila dollari. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

