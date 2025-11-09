Bottiglie lavandini copertone di trattore | gondolieri sub raccolgono 10 quintali di rifiuti
Nuova immersione, dopo la pausa estiva, per gli instancabili gondolieri sub che domenica mattina hanno ripulito i fondali del rio di Santa Marta-Santa Maria Maggiore, dall’incrocio con il canale della Scomenzera fino alla confluenza con Rio dell’Arzere, per un tragitto di circa 200 metri. La. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it
