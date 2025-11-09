Bottiglie lavandini copertone di trattore | gondolieri sub raccolgono 10 quintali di rifiuti

Nuova immersione, dopo la pausa estiva, per gli instancabili gondolieri sub che domenica mattina hanno ripulito i fondali del rio di Santa Marta-Santa Maria Maggiore, dall’incrocio con il canale della Scomenzera fino alla confluenza con Rio dell’Arzere, per un tragitto di circa 200 metri. La. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

bottiglie lavandini copertone trattoreGondolieri sub recuperano 10 quintali di rifiuti, la pulizia del rio di Santa Marta - Santa Maria Maggiore: raccolti 40 copertoni, un lavandino e 1000 bottiglie - Un migliaio di bottiglie di vetro, due batterie per imbarcazione, tubi, un lavandino, un blocco di ferro appartenente alle antiche porte veneziane, 40 copertoni di cui uno da ... Da msn.com

