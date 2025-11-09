Bonus nido nuove funzioni sull’app INPS Mobile | ora è possibile consultare pagamenti e contestazioni
L’INPS, con il messaggio n. 3336 del 6 novembre 2025, ha annunciato l’introduzione di una nuova funzionalità all’interno dell’app INPS Mobile, pensata per rendere più immediata la consultazione dello stato dei pagamenti del Bonus nido. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
