Bonifici istantanei il problema Ia nelle frodi | ecco perché è importante che banche e imprese collaborino
Roma, 8 novembre 2025 - Le nuove regole europee sui bonifici istantanei, valide dal 9 ottobre 2025, stanno apportando importanti cambiamenti. Grazie al nuovo ordinamento in materia le banche sono obbligate a offrire un servizio gratuito, prevedendo costi non superiori a quelli ordinari, e ad intensificare le procedure di verifica del beneficiario. Il nuovo sistema è stato pensato per rendere di conseguenza più semplice la corrispondenza tra il nome del beneficiario e l'IBAN, affinché venga garantita una maggiore sicurezza e diminuisca il rischio di frodi ed errori. Ad ogni modo le problematiche non sono ancora scomparse del tutto, a causa dell'utilizzo criminoso dell'Intelligenza Artificiale che può supportare le frodi e renderle comunque possibili nonostante le limitazioni. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
