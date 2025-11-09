Bologna vince al fotofinish il derby contro Reggio Emilia Morgan un fattore
Bologna-Reggiana termina 80-78: gli highlights della sfida del settimo turno della Serie A di basket. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Il Bologna vince e domina mentre il Napoli sprofonda: il risultato finale è 2-0 ️ - facebook.com Vai su Facebook
Il Bologna vince 3-1 il derby col Parma, doppietta di Castro - 2 minuti per la lettura PARMA (ITALPRESS) – Sotto il diluvio del Tardini è il Bologna ad avere la meglio per 3- msn.com scrive
Doppietta di Castro e gol di Miranda: il Bologna vince il derby contro il Parma - 1 per i rossoblù che ribaltano il vantaggio iniziale di Bernabé. Come scrive msn.com
Al Franchi il derby degli opposti. Il Bologna punta al tris da viaggio. Rossoblù lanciati, Viola in crisi - Da una parte il miglior scatto degli ultimi ventitré anni, dall’altra la falsa partenza della Fiorentina. Secondo ilrestodelcarlino.it