Bologna Niccolini in conferenza | Primo tempo molto tattico risultato giusto e meritato

Daniel Niccolini, viceallenatore del Bologna, ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria – ottenuta col risultato di 2-0 – contro il Napoli. Queste le sue parole “Il primo tempo è stato molto tattico. Abbiamo avuto l’infortunio di Skorupski e gli ultimi dieci minuti abbiamo giocato in 10 perché Rowe aveva un problema fisico e non riusciva a continuare. Alla fine si sono allargate le maglie e penso che il risultato sia giusto e meritato. La classifica è bellissima, ma pensiamo partita per partita e ci godiamo questa vittoria, poi vedremo passo dopo passo dove possiamo arrivare. Le mani di Pessina ed i piedi di Dallinga? Massimo è un 2007 e sono contentissimo, l’ho visto emozionato ed in lacrime ed è una cosa che mi ha fatto emozionare. 🔗 Leggi su Parlami.eu

