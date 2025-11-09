Bologna Napoli streaming e diretta tv | dove vedere la partita di Serie A
Bologna Napoli streaming live, tv e probabili formazioni della partita della Serie A. BOLOGNA NAPOLI STREAMING TV – Oggi, domenica 9 novembre 2025, alle ore 15 Bologna e Napoli scendono in campo allo stadio Dall’Ara di Bologna, partita valida per l’11esima giornata della Serie A 2025-2026. Dove vedere Bologna Napoli in diretta tv e live streaming? Sky Sport o Dazn? Di seguito tutte le risposte su come e dove vedere la partita nel dettaglio: Dove vederla in tv e live streaming. La partita di Serie A tra Bologna e Napoli sarà visibile in diretta tv sulla piattaforma online DAZN. Previsto ampio pre e post partita con interviste ai protagonisti e commenti in studio con i vari ospiti ed esperti. 🔗 Leggi su Tpi.it
