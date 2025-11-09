Bologna Napoli | probabili formazioni dove vedere la partita di Serie A in streaming e in tv

ABBONATI A DAYITALIANEWS Diretta e streaming della partita. Bologna e Napoli si affrontano oggi, domenica 9 novembre 2025, alle ore 15, allo stadio Dall’Ara di Bologna, nell’incontro valido per l’ 11ª giornata della Serie A 2025-2026. Se ti stai chiedendo dove vedere Bologna Napoli in tv o in streaming, la risposta è chiara: la partita sarà trasmessa su DAZN, che offrirà anche pre e post partita con interviste e commenti dagli esperti. Il calcio d’inizio è fissato per le ore 15 e, per chi desidera seguire il match online, esistono diversi siti legali che permettono di guardare le partite in alta qualità. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Bologna Napoli: probabili formazioni, dove vedere la partita di Serie A in streaming e in tv

Approfondisci con queste news

Carica ragazzi! Napoli a Bologna per mantenere il PRIMO posto in classifica - facebook.com Vai su Facebook

Bologna-Napoli, probabili formazioni: Spinazzola e Gilmour restano out - X Vai su X

Bologna-Napoli: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A in tempo reale - L'incontro tra le formazioni di Italiano e Conte è in programma alle ore 15 di domenica 9 novembre presso il Dall'Ara di Bologna. Riporta tuttosport.com

Bologna-Napoli live dalle 15, probabili formazioni e ultime notizie - Gli azzurri sono reduci dal pareggio in Champions contro l'Eintracht che ha fatto discutere, e anche il Bologna in settimana ha pareggiato in Europa League. Lo riporta ilmattino.it

Bologna-Napoli: probabili formazioni, indisponibili, arbitro, statistiche - 26 allo Stadio Renato Dall’Ara di Bologna, domenica 9 novembre 2025 alle 15:00. Secondo sport.virgilio.it