Bologna-Napoli le pagelle | una sola sufficienza tra gli azzurri

Napolitoday.it | 9 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le pagelle di Bologna-Napoli 2-0:Milinkovic Savic 5.5Di Lorenzo 5, Rrahmani 4.5, Buongiorno 5.5, Gutierrez 6Anguissa 5.5, Lobotka 5, McTominay 5Politano 5, Hojlund 5, Elmas 5.5Neres 5.5, Lang 5.5, Juan Jesus sv, Olivera sv, Lucca SVConte 4.5Chiffi 5IL MIGLIORE DI NAPOLITODAY: Gutierrez. . 🔗 Leggi su Napolitoday.it

