Bologna-Napoli le pagelle | Lucumì difende e segna 8 Di Lorenzo affonda 4,5

Voti alti per tutti i rossoblù, non solo per Dallinga. Gutierrez unico sufficiente nella squadra di Conte. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Bologna-Napoli, le pagelle: Lucumì difende e segna (8), Di Lorenzo affonda (4,5)

Bologna-Napoli 2-0 pagelle: lezione di Italiano a Conte, Dallinga e Lucumi decisivi. Hojlund furioso, resta il mal di gol - 0, i top e flop: reti di Dallinga e Lucumi. sport.virgilio.it scrive

Dallinga e Lucumì condannano Conte. È un Bologna da urlo, il Napoli non segna più - Una gran vittoria del Bologna, con due giorni di riposo in meno rispetto al Napoli dopo gli impegni europei, ma con dieci, cento polmoni in più rispetto alla squadra di Conte. Come scrive corrieredellosport.it

Le pagelle di Bologna-Napoli, i top e i flop della partita: azzurri bocciati - Ecco le pagelle e i top e i flop del match del Dall'Ara. ilmattino.it scrive