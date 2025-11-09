Dopo la pesante sconfitta del Napoli al “Dall’Ara” contro il Bologna, Antonio Conte si è presentato in conferenza stampa visibilmente deluso. Il tecnico azzurro ha parlato a lungo del momento difficile della squadra, ammettendo le proprie responsabilità ma sottolineando anche la mancanza di spirito e motivazione nel gruppo. Un discorso intenso, che ha scosso l’ambiente e anticipa un possibile confronto con la dirigenza del club. “Non voglio accompagnare morti”, ha detto con franchezza, evidenziando il calo emotivo e mentale della squadra dopo l’ennesimo passo falso in Serie A. L’amarezza di Conte dopo Bologna-Napoli. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Bologna-Napoli, incredibile Conte in conferenza: “Non voglio accompagnare morti e fare trapianti di cuore. Parlerò con il club”