Bologna Napoli Conte nel post partita | Inizio ad essere preoccupato Rispetto allo scorso anno sta mancando una cosa

Calcionews24.com | 9 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Bologna Napoli, Conte nel post partita ha parlato ai microfoni di Dazn dopo la sconfitta dei partenopei sul campo dei felsinei. Antonio Conte nel post partita di Bologna Napoli ha parlato ai microfoni di Dazn. Ecco le parole del tecnico dei partenopei. SCONFITTA – «Inizio ad essere preoccupato. Loro avevano più voglia ed entusiasmo e . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

bologna napoli conte nel post partita inizio ad essere preoccupato rispetto allo scorso anno sta mancando una cosa

© Calcionews24.com - Bologna Napoli, Conte nel post partita: «Inizio ad essere preoccupato. Rispetto allo scorso anno sta mancando una cosa»

Altre letture consigliate

bologna napoli conte postBologna-Napoli 2-0, Conte nel post partita: «Sono preoccupato, non c'è l'energia dello scorso anno» - Troppo Bologna per il Napoli di Antonio Conte, che non crea occasioni e perde per 2 reti a zero al Dall'Ara. Riporta msn.com

bologna napoli conte postConte diretta dopo Bologna-Napoli: le parole in tv e conferenza stampa dopo la sconfitta in Serie A LIVE - 0 subìto al Dall'Ara contro la squadra di Italiano (in gol Dallinga e Lucumì) fa male al club azzurro: tutte le interviste ... Secondo corrieredellosport.it

bologna napoli conte postConte bastonato a Bologna, il veleno nella coda: "Napoli sciolto, qui qualcuno non vuole capire" - Il tecnico degli azzurri dopo il ko: "Quinta sconfitta in stagione, si pensa che da brutto anatroccolo siamo cigno... tuttosport.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Bologna Napoli Conte Post