Bologna-Napoli Conte | Cinque sconfitte sono troppe c' è da riflettere Sono il primo responsabile parlerò col club

“Cinque sconfitte a inizio anno sono troppe, soprattutto per una squadra che era stata etichettata come capace di ammazzare il campionato. Quando perdi cinque partite, significa che c'è qualcosa di reiterato. Innanzitutto faccio i complimenti al Bologna, perché ci hanno battuto su tutto, ci sono. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Altre letture consigliate

Il Bologna domina, Conte lancia l'allarme: "Quello che è successo dopo lo scudetto non è stato di grande insegnamento a Napoli" - facebook.com Vai su Facebook

SERIE A | Bologna-Napoli in campo - LA DIRETTA #ANSA - X Vai su X

Conte dopo Bologna-Napoli: le parole in tv e conferenza stampa dopo la sconfitta in Serie A, rivivi la diretta - 0 subìto al Dall'Ara contro la squadra di Italiano (in gol Dallinga e Lucumì) fa male al club azzurro: tutte le interviste ... Scrive corrieredellosport.it

Conte bastonato a Bologna, il veleno nella coda: "Napoli sciolto, qui qualcuno non vuole capire" - Il tecnico degli azzurri dopo il ko: "Quinta sconfitta in stagione, si pensa che da brutto anatroccolo siamo cigno... Segnala tuttosport.com

Napoli, Conte: "Non sto facendo un buon lavoro, sono preoccupato. Servono riflessioni, se abbiamo perso già cinque partite..." - Antonio Conte, tecnico del Napoli, ha analizzato così a DAZN la sconfitta contro il Bologna, arrivata per 2- msn.com scrive