Bologna-Napoli 2-0 pagelle – Siamo al redde rationem tra Conte e la squadra e tra Conte e De Laurentiis
Le pagelle di Bologna-Napoli 2-0, a cura di Fabrizio d'Esposito. MILINKOVIC-SAVIC. Nel momento in cui, a sconfitta avvenuta, l'allenatore del Quarto affigge un manifesto funebre (si muore quando il cuore si ferma, banale dirlo, ma è così) e annuncia che non vuole essere lui il becchino in panca "ad accompagnare il morto", cioè questa squadra che ha già perso cinque volte dall'inizio della stagione (due in Champions e tre in campionato), ecco in questo momento esequiale resta ben poco da giudicare in termini tecnici della sciagurata trasferta in terra emiliana. Certo, ci sono sempre dettagli da rilevare, ma le pagelle diventano autopsie deprimenti.
