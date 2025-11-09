Bolelli | Giocata una delle migliori partite della carriera Vavassori | Possiamo vincere con tutti

Simone Bolelli e Andrea Vavassori hanno sconfitto i britannici Julian Cash e Llyod Glasspool in occasione del loro esordio alle ATP Finals, il torneo di fine stagione riservato alle migliori otto coppie del mondo. Gli azzurri hanno avuto la meglio sui numeri 1 del mondo con il punteggio di 7-5, 6-3 in un’ora e ventuno minuti di gioco, compiendo un primo passo verso la qualificazione alle semifinali. Risultato davvero pregevole per i padroni di casa sul cemento della Inalpi Arena di Torino, che dopo due mesi un po’ altalenanti in termini di risultati hanno saputo battere un colpo nell’evento che conclude l’annata agonistica. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Bolelli: “Giocata una delle migliori partite della carriera”. Vavassori: “Possiamo vincere con tutti”

