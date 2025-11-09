Bergamo schianto in tangenziale Tre le vittime

Mattinata drammatica a Bergamo. E’ infatti di due morti il bilancio di un drammatico incidente avvenuto alle 7,30 sulla tangenziale sud della città orobica, all’altezza di Stezzano. Uno scontro tra più auto ha determinato il tragico risultato. Altre persone sono rimaste ferite. Bergamo, inquirenti al lavoro per determinare le dinamiche. Il sinistro, che, per cause ancora in corso di accertamento, ha visto il coinvolgimento di due veicoli e un furgoncino è risultato fatale per due delle persone alla guida. Una terza persona gravemente ferita è stata trasportata in codice rosso all’Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, ma non ce l’ha fatta. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com © Gbt-magazine.com - Bergamo, schianto in tangenziale. Tre le vittime

Altri contenuti sullo stesso argomento

Incidente nella notte a Palazzolo sull’Oglio: lo schianto contro la recinzione e l’allarme dell’amico che lo seguiva. La vittima era originaria di Bolgare (Bergamo). La vita tra scuola , famiglia e sport, una sua grande passione. La Federazione Italiana Triathlon: pr - facebook.com Vai su Facebook

Incidente mortale sulla tangenziale sud di Bergamo, scontro frontale tra due auto e un furgoncino: tre vittime e diversi feriti - Un grave incidente stradale ha causato la morte di tre persone questa mattina, intorno alle 7:30, sulla tangenziale sud di Bergamo, nei pressi dello svincolo di Stezzano. Come scrive affaritaliani.it

Tragico schianto frontale a Stezzano, due morti e quattro feriti di cui uno gravissimo - Un’auto e un furgoncino si sono scontrati all’alba di domenica 9 novembre sulla Tangenziale Sud a Stezzano: il bilancio è pesantissimo,2 morti e almeno quattro feriti, di cui uno gravissi ... Segnala ecodibergamo.it

Scontro tra auto in tangenziale, tre morti: hanno 23, 62 e 64 anni - L'incidente tra più auto è avvenuto alle 7,30 di domenica 9 novembre all'altezza ... Lo riporta leggo.it