Bergamo schianto in tangenziale Tre le vittime

Gbt-magazine.com | 9 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Mattinata drammatica a Bergamo. E’ infatti di due morti il bilancio di un drammatico incidente avvenuto alle 7,30 sulla tangenziale sud della città orobica, all’altezza di Stezzano. Uno scontro tra più auto ha determinato il tragico risultato. Altre persone sono rimaste ferite.  Bergamo, inquirenti al lavoro per determinare le dinamiche. Il sinistro, che, per cause ancora in corso di accertamento, ha visto il coinvolgimento di due veicoli e un furgoncino è risultato fatale per due delle persone alla guida. Una terza persona gravemente ferita è stata trasportata in codice rosso all’Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, ma non ce l’ha fatta. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

