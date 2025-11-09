Bergamo incidente sulla tangenziale sud | due morti sono un 23enne e un 62enne Diversi feriti uno è gravissimo

Ilmessaggero.it | 9 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È di due morti il??bilancio di un drammatico incidente avvenuto alle 7,30 sulla tangenziale sud di Bergamo, all'altezza di Stezzano. Le vittime di uno scontro tra più auto sono. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

bergamo incidente sulla tangenziale sud due morti sono un 23enne e un 62enne diversi feriti uno 232 gravissimo

© Ilmessaggero.it - Bergamo, incidente sulla tangenziale sud: due morti, sono un 23enne e un 62enne. Diversi feriti, uno è gravissimo

Approfondisci con queste news

bergamo incidente tangenziale sudIncidente mortale sulla tangenziale sud di Bergamo, scontro frontale tra due auto e un furgoncino: tre vittime e diversi feriti - Un grave incidente stradale ha causato la morte di tre persone questa mattina, intorno alle 7:30, sulla tangenziale sud di Bergamo, nei pressi dello svincolo di Stezzano. Si legge su affaritaliani.it

bergamo incidente tangenziale sudIncidente mortale sulla tangenziale sud di Bergamo: tre vittime tragiche - Un tragico incidente stradale sulla tangenziale sud di Bergamo ha provocato la morte di tre persone e ha lasciato numerosi feriti. Come scrive notizie.it

bergamo incidente tangenziale sudScontro tra auto su tangenziale sud di Bergamo: 2 morti e diversi feriti, uno è gravissimo - Leggi su Sky TG24 l'articolo Scontro tra auto su tangenziale sud di Bergamo: 2 morti e diversi feriti, uno è gravissimo ... Segnala tg24.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Bergamo Incidente Tangenziale Sud