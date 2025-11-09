Bergamo due morti in tangenziale sud | i rottami dei veicoli

Due persone sono morte in un gravissimo incidente stradale avvenuto questa mattina poco dopo le 7, sulla tangenziale Sud di Bergamo, all’altezza di Stezzano. Nello scontro, che ha coinvolto più veicoli, hanno perso la vita un ragazzo di 23 anni e un uomo di 62. Le altre quattro persone coinvolte sono rimaste ferite. L’impatto è stato molto potente, alcuni dei mezzi coinvolti sono ridotti in rottami. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Bergamo, due morti in tangenziale sud: i rottami dei veicoli

