Tutta l'Italia sta ancora piangendo l' improvvisa e inaspettata morte del Maestro Beppe Vessicchio, avvenuta a causa di una polmonite interstiziale che lo ha stroncato a soli 69 anni. Il mondo dello spettacolo si è riunito online e sui social per ricordare il grande maestro d'orchestra che non solo è stato una delle colonne fondanti della musica italiana, ma ha finito anche col diventare un volto noto al grande pubblico, parte di quell'immaginario collettivo culturale che prescinde la morte e sopravvive al tempo. La carriera di Beppe Vessicchio è stata costellata di successi e grandi collaborazioni e non sorprende che siano stati in molti, in queste ore, a volerlo ricordare con affetto e con una commozione composta. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Beppe Vessicchio, c'è una sentenza che porta il suo nome: ecco quale