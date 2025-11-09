A Benelli il merito d'aver avuto l'intuizione dove stesse andando il mercato e aver portato sul mercato italiano tale segmento: con la creazione della prima Trk 502, il marchio italo-cinese ha creduto sulle adventure di medio-piccola cilindrata. I numeri di vendita hanno fatto il resto. Ora, però, la Trk 502 lascia spazio alla nuova Trk 602 X, evoluzione e non rivoluzione, con l'adozione del bicilindrico parallelo di nuova generazione già visto su Tornado 550 e Tornado Naked Twin 550 in grado di erogare 56 Cv di potenza massima (ma arriverà comunque limitata a 48 Cv per possessori di patente A2). 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Benelli Trk 602 X, 902 Xplorer e 902 Stradale: tre nuove proposte adventure