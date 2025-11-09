Benelli Trk 602 X 902 Xplorer e 902 Stradale | tre nuove proposte adventure

Gazzetta.it | 9 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A Benelli il merito d'aver avuto l'intuizione dove stesse andando il mercato e aver portato sul mercato italiano tale segmento: con la creazione della prima Trk 502, il marchio italo-cinese ha creduto sulle adventure di medio-piccola cilindrata. I numeri di vendita hanno fatto il resto. Ora, però, la Trk 502 lascia spazio alla nuova Trk 602 X, evoluzione e non rivoluzione, con l'adozione del bicilindrico parallelo di nuova generazione già visto su Tornado 550 e Tornado Naked Twin 550 in grado di erogare 56 Cv di potenza massima (ma arriverà comunque limitata a 48 Cv per possessori di patente A2). 🔗 Leggi su Gazzetta.it

benelli trk 602 x 902 xplorer e 902 stradale tre nuove proposte adventure

© Gazzetta.it - Benelli Trk 602 X, 902 Xplorer e 902 Stradale: tre nuove proposte adventure

Contenuti che potrebbero interessarti

benelli trk 602 xBenelli presenta nuova TRK 602 X, l'erede della 502 è servita in video da EICMA 2025 - Scopri nuova Benelli TRK 602 X 2026, la crossover che prende l'eredità di 502 X: novità, motore, potenza, peso, data di arrivo, colori, foto ... Secondo motorbox.com

benelli trk 602 xBenelli TRK 602 X: l'erede che rinnova il mito - È cominciato tutto da lei, e per la prima volta si rinnova nel profondo anche dal punto di vista estetico. Si legge su inmoto.it

benelli trk 602 xEICMA 2025: le novità Benelli raccontate da Gianni Monini. Video - EICMA 2025, le novità allo stand Benelli: cresce la famiglia TRK, con la 602 X e le TRK 902 Xplorer e Stradale. Si legge su motorbox.com

Cerca Video su questo argomento: Benelli Trk 602 X