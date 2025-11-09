BBCTrump attacca giornalisti' corrotti'

22.22 "I vertici della Bbc,incluso Tim Davie, Davie,il capo,si sono dimessilicenziati perché sono stati sorpresi a 'manipolare' il mio ottimo (perfetto!) discorso del 6 gennaio. Grazie al Telegraph per aver smascherato questi 'giornalisti' corrotti". Così su Truth Donald Trump, commentando quanto avvenuto nell'emittente britannica."Sono persone molto disoneste che hanno cercato di mettere a repentaglio le elezioni presidenziali.Provengono da un Paese straniero, considerato nostro alleato.E'terribile per la democrazia!". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

