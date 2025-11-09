Bbc nella bufera per documentario sul presidente Usa i vertici si dimettono Trump | Giornalisti corrotti

Tim Davie e Deborah Turness, rispettivamente direttore generale della Bbc e Ceo delle News, hanno annunciato le dimissioni. La decisione è arrivata a seguito delle polemiche dei giorni scorsi sui tagli fatti a un documentario su Donald Trump e le accuse di faziosità. Il presidente degli Stati Uniti su Truth: "Smascherati questi "giornalisti" corrotti, persone disoneste". 🔗 Leggi su Fanpage.it

