Bbc bufera sul documentario di Trump modificato | i vertici del network si dimettono dopo le polemiche

Il direttore generale Davie: "Mi prendo la responsabilità degli errori". E l'a.d. di News Turness: "False le accuse di faziosità".

Terremoto alla Bbc: si dimettono il direttore generale e l’ad dopo il discorso di Trump modificato. Cosa è successo - Nel montaggio di un servizio si sarebbero tratti in inganno gli spettatori unendo due parti di un discorso pronunciato dal presidente Usa il 6 gennaio 2021, prima dell'assalto al Campidoglio da parte ... Segnala quotidiano.net