basket vittorie per trapani brescia e milano in serie a blitz esterno di napoli a trento

Si sono completate da poco le prime quattro partite per la settima giornata della Serie A di basket 2025-2026 di quest’oggi, con il turno odierno che prosegue in questi minuti fino alla prima serata: andiamo a riepilogare brevemente quanto accaduto nelle sfide già archiviate di oggi domenica 9 novembre. TRAPANI SHARK-VANOLI CREMONA 96-90 Trapani rispetta il fattore campo nel lunch match battendo la Vanoli Cremona per 96-90. Inizio favorevole ai lombardi (22-28), con i siciliani che reagiscono nella seconda frazione conservando un vantaggio di due lunghezze all’intervallo lungo (50-48). Nella ripresa gli Shark provano un allungo andando anche a +6 (73-67), con la Vanoli che insegue a -5 alla terza sirena (76-71). 🔗 Leggi su Oasport.it
Si è appena conclusa una 6ª giornata di Serie A1 ricca di emozioni e colpi di scena Famila Basket Schio si aggiudica il big match contro Venezia, successi importanti di La Molisana Magnolia Basket e Geas Basket, vittorie di misura per Lupebasket e Polisp - facebook.com Vai su Facebook
