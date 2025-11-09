Basket vittorie per Trapani Brescia e Milano in Serie A Blitz esterno di Napoli a Trento

Oasport.it | 9 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si sono completate da poco le prime quattro partite per la  settima giornata della Serie A di basket 2025-2026  di quest’oggi, con il turno odierno che prosegue in questi minuti fino alla prima serata: andiamo a riepilogare brevemente quanto accaduto nelle sfide già archiviate di oggi domenica 9 novembre.  TRAPANI SHARK-VANOLI CREMONA 96-90 Trapani rispetta il fattore campo nel lunch match battendo la Vanoli Cremona per 96-90. Inizio favorevole ai lombardi (22-28), con i siciliani che reagiscono nella seconda frazione conservando un vantaggio di due lunghezze all’intervallo lungo (50-48). Nella ripresa gli Shark provano un allungo andando anche a +6 (73-67), con la Vanoli che insegue a -5 alla terza sirena (76-71). 🔗 Leggi su Oasport.it

basket vittorie per trapani brescia e milano in serie a blitz esterno di napoli a trento

© Oasport.it - Basket, vittorie per Trapani, Brescia e Milano in Serie A. Blitz esterno di Napoli a Trento

Approfondisci con queste news

Basket, vittorie casalinghe per Trapani, Brescia e Milano in Serie A. Blitz esterno di Napoli contro Trento - Si sono completate da poco le prime quattro partite per la settima giornata della Serie A di basket 2025- Come scrive oasport.it

basket vittorie trapani bresciaSerie A, Milano facile su Treviso. Brescia non molla, Trapani scatenata - La capolista travolge Trieste, i siciliani regolano in casa Cremona ... Riporta msn.com

Basket, Serie A: la Trapani Shark si prende la rivincita contro Brescia, vittoria 77-75 - La Trapani Shark si prende la rivincita contro la Germani Brescia, dopo la sconfitta 0- Da 98zero.com

Cerca Video su questo argomento: Basket Vittorie Trapani Brescia