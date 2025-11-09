Basket Serie A | le gare del settimo turno e dove vederle in tv

Bologna, 9 novembre 2025 – Al termine di una settimana interamente scandita dagli impegni del sesto turno – spalmato in maniera inusuale su quattro giorni (manca da disputare il match tra Tortona e Trieste visti gli impegni dei giuliani in Basketball Champions League) – il campionato di Serie A di basket è subito pronto a ripartire per la settima giornata che si disputerà interamente quest'oggi: si parte alle ore 12 (la gara sarà trasmessa in diretta sulla piattaforma LBATV e su Sky Sport Basket ) con la sfida tra i Trapani Shark e la Vanoli Basket Cremona, due squadre reduci rispettivamente dai successi contro Napoli e Trento. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Basket, Serie A: le gare del settimo turno e dove vederle in tv

